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Уайт отреагировал на конфликт Макгрегора с Machine Gun Kelly

Президент UFC не стал осуждать поведение «Ноториуса»
MMA
09:30
Уайт отреагировал на конфликт Макгрегора с Machine Gun Kelly
Конор Макгрегор / фото - mmajunkie.usatoday.com

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал потасовку между бывшим чемпионом промоушена в двух дивизионах Конором Макгрегором (22-6) и известным рэпером Machine Gun Kelly на церемонии MTV Video Music Awards.

Уайт не стал осуждать поведение «Ноториуса», отметив, что он далеко не единственный боец, с которым происходят подобные инциденты.

Президента UFC цитирует издательство mmajunkie.usatoday.com:

«Я говорил с обоими парнями. Сейчас у них все хорошо. Это было недопонимание или что-то в этом роде. Ребята, это бойцовский бизнес. У меня на контракте 700 психов. Подобные вещи иногда случаются. Это не Microsoft - мы здесь занимается безумным бизнесом, черт побери.

Я думаю, мы все знаем личность Конора. У нас есть и другие похожие ребята. Эти парни - бойцы, и это бойцовский бизнес. В нем происходит безумное дерьмо. Вы знаете о разной фигне потому, что она случается на публике. Однако вы не обращаете внимания на дерьмо, о котором не знаете, хотя оно и происходит каждый день».

Конор Макгрегор рассказал, как проходит его восстановление после перелома ноги.

Рене Тер Велде
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