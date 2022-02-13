Подопечный Нэйта Диаса вызвал на поединок Чимаева
«Я убью его в первом раунде». Чимаев бросил вызов Адесанье
Чемпион только защитил титул от посяганий Уиттакера
13 февраля 12:59
Хамзат Чимаев / фото - Getty Images
Боец полусреднего веса UFC Хамзат Чимаев (10-0) в своем Twitter дерзко обратился к Исраэлю Адесанье (22-1), после его победы над Робертом Уиттакером (23-6) на UFC 271.
«Исраэль Адесанья – легкие деньги для меня. Он ноль в борьбе. Я убью его в первом раунде».
@stylebender easy money for me, 0 wrestling. 1 round I’m gonna kill him— Khamzat Chimaev (@KChimaev) February 13, 2022
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