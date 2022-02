«Я убью его в первом раунде». Чимаев бросил вызов Адесанье

Хамзат Чимаев / фото - Getty Images

Боец полусреднего веса UFC Хамзат Чимаев (10-0) в своем Twitter дерзко обратился к Исраэлю Адесанье (22-1), после его победы над Робертом Уиттакером (23-6) на UFC 271.

@stylebender easy money for me, 0 wrestling. 1 round I’m gonna kill him