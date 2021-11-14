Макс Холловэй победил Яира Родригеса. Как это было
Зрелище не для слабонервных. Как выглядела распухшая нога Родригеса после боя с Холловэем
К этому привело множество киков по ногам Макса
09:29
Яир Родригес / Фото: UFC
В сети появилось фото распухшей ноги мексиканского полулегковеса UFC Яира Родригеса (12-3) после боя с бывшим чемпионом Максом Холловэем (23-6).
Напомним, на турнире UFC Fight Night 197 в Лас-Вегасе Холловэй победил Родригеса решением судей. После боя оба бойца были госпитализированы.
Комментарии 0