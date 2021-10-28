Двукратный олимпийский чемпион: «Таким подходом WADA полностью дискредитировала себя»

Дмитрий Васильев / фото - RT

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвиняет Национальное антидопинговое агентство Украины в махинациях с анализами спортсменов.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону россиянин Дмитрий Васильев прокомментировал эту новость, заявив, что подобным подходом WADA полностью дискредитировала себя в глазах спортивного мира.

Достаточно вспомнить тот случай, когда «знаменитый» британский бегун Мо Фара был уличен в применении допинга. WADA запросила дополнительную пробу у Британского антидопингового агентства (UKAD). На данный запрос UKAD просто послало их. Сказали, что, мол, вы можете испортить пробу, поэтому мы вам ее не дадим. И что ответило на это WADA? Ничего. Там просто умылись, утерлись и опять переключились на Россию и страны бывшего Советского Союза – вот их подход. То есть там ни о какой справедливости и логике речи вообще идти не может.

Все эти правила двойственные: для одних стран они одни, для других – другие, для третьих – еще какие-то. То есть нет единоначалия. Так все оно и происходит. И тому, что будет происходить дальше, мы все будем удивляться. Потому что только тогда, когда будет собран весь международный спортивный актив, когда будет выработано какое-то общее консолидированное мнение по поводу WADA и когда там будут представители абсолютно разных стран, включая и Россию (которую они выбрали в качестве главного злодея) – вот тогда и можно будет говорить, что это справедливая организация.

А когда там присутствуют американцы, которые в допинге погрязли давно... Об этом все знают, но в отношении США санкций никаких не производится. Там и канадцы... Но тишина. Пока будут двойные и тройные стандарты, тут сложно удивляться».