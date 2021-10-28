Двукратный олимпийский чемпион: «Таким подходом WADA полностью дискредитировала себя»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняБудущая звезда украинского бокса. Он из одного района с Ломаченко и уже в 18 лет стал чемпионом мира
матч-центр
Вчера 26
Сейчас 1
Сегодня 22
Завтра 23
Футбол (10 событий из 11) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Ницца - Марсель 1:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Сампдория - Аталанта 1:3 Окончен
19:30 Ювентус - Сассуоло 1:2 Окончен
21:45 Эмполи - Интер 0:2 Окончен
21:45 Лацио - Фиорентина 1:0 Окончен
21:45 Кальяри - Рома 1:2 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Мальорка - Севилья 1:1 Окончен
20:00 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Окончен
21:00 Бетис - Валенсия 4:1 Окончен
22:30 Реал - Осасуна 0:0 Окончен
Хоккей (8 событий из 9) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Калгари Флэймс 3:5 Окончен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Тампа-Бэй Лайтнинг 1:5 Окончен
03:00 Колорадо Эвеланш - Вегас Голден Найтс 1:3 Окончен
03:30 Нэшвилл Предаторс - Сан-Хосе Шаркс 3:1 Окончен
05:00 Анахайм Дакс - Виннипег Джетс 3:4 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Монреаль Канадиенс 5:1 Окончен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Миннесота Уайлд 2:3 Окончен
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Донбасс - Мариуполь 4:1 Окончен
Баскетбол (5 событий из 5) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Нью-Йорк Никс - Филадельфия Севенти Сиксерс 112:99 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Голден Стэйт Уорриорз 98:106 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Хьюстон Рокетс 116:106 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Лос-Анджелес Лейкерс 121:125 Окончен
05:00 Юта Джаз - Денвер Наггетс 122:110 Окончен
Теннис (3 события из 39) показать все
ATP 2021 (St. Petersburg, Russia)
Календарь Таблица
Пари-матч
15:05 Марин Чилич - А. Рамос-Винолас 2:0 Окончен
16:50 Адриан Маннарино - Карен Хачанов 0:2 Окончен
WTA 2021 (Courmayeur, Italy)
Календарь Таблица
Пари-матч
12:30 Даяна Ястремская - Катерина Козлова 2:1 Окончен
Теннис (1 событие из 2) показать все
WTA 2021 (Cluj Napoca 2, Romania)
Календарь Таблица
Пари-матч
12:00 Мона Бартель - Марта Костюк 0:1 2-й сет
Футбол (2 события из 4) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Наполи - Болонья -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:30 Леванте - Атлетико -:- Запланирован
Хоккей (7 событий из 15) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Флорида Пантерс - Бостон Брюинс 4:1 Окончен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Детройт Ред Уингс 2:3 Окончен
02:30 Чикаго Блэкхокс - Торонто Мейпл Лифс 2:3 Окончен
03:30 Даллас Старз - Вегас Голден Найтс 2:3 Окончен
05:00 Эдмонтон Ойлерс - Филадельфия Флайерс 3:5 Окончен
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Краматорск - Белый Барс -:- Запланирован
19:00 Днепр - Сокол -:- Запланирован
Баскетбол (12 событий из 12) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Орландо Мэджик - Шарлотт Хорнетс 111:120 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Вашингтон Уизардз 107:116 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Майами Хит 93:106 Окончен
02:30 Нью-Орлеан Пеликанс - Атланта Хоукс 99:102 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Индиана Пэйсерс 118:100 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Миннесота Тимбервулвс 108:113 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Лос-Анджелес Лейкерс 123:115 Окончен
05:00 Финикс Санс - Сакраменто Кингз 107:110 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Мемфис Гриззлис 116:96 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Кливленд Кавальерс 79:92 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Днепр - Черкасские Мавпы -:- Запланирован
19:30 Харьковские Соколы - Будивельник -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 36) показать все
WTA 2021 (Cluj Napoca 2, Romania)
Календарь Таблица
Пари-матч
12:00 Мона Бартель - Марта Костюк 0:1 2-й сет
Футбол (3 события из 4) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 ПСЖ - Лилль -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:30 Полесье - Нива Т -:- Запланирован
17:30 Волынь - Агробизнес -:- Запланирован
Хоккей (10 событий из 12) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Каролина Харрикейнс - Бостон Брюинс -:- Запланирован
02:00 Питтсбург Пингвинс - Калгари Флэймс -:- Запланирован
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Аризона Койотис -:- Запланирован
03:00 Сент-Луис Блюз - Колорадо Эвеланш -:- Запланирован
05:00 Анахайм Дакс - Баффало Сэйбрс -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Миннесота Уайлд -:- Запланирован
05:00 Ванкувер Кэнакс - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Виннипег Джетс -:- Запланирован
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Донбасс - Мариуполь -:- Запланирован
Баскетбол (10 событий из 10) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Атланта Хоукс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
03:00 Хьюстон Рокетс - Юта Джаз -:- Запланирован
03:30 Даллас Маверикс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Прометей - Кривбасс -:- Запланирован
18:00 БК Запорожье - Николаев -:- Запланирован
19:00 БК Тернополь - Химик -:- Запланирован
20:00 Киев-Баскет - БК Одесса -:- Запланирован

Двукратный олимпийский чемпион: «Таким подходом WADA полностью дискредитировала себя»

Россиянин Дмитрий Васильев поддержал антидопинговое агентство Украины
Другие
10:00
Двукратный олимпийский чемпион: «Таким подходом WADA полностью дискредитировала себя»
Дмитрий Васильев / фото - RT

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвиняет Национальное антидопинговое агентство Украины в махинациях с анализами спортсменов.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону россиянин Дмитрий Васильев прокомментировал эту новость, заявив, что подобным подходом WADA полностью дискредитировала себя в глазах спортивного мира.

«По поводу WADA я уже неоднократно говорил: на мой взгляд, это организация, которая полностью себя дискредитировала своей непоследовательностью и не единым подходом ко всей системе борьбы с допингом. Я имею в виду все страны.

Достаточно вспомнить тот случай, когда «знаменитый» британский бегун Мо Фара был уличен в применении допинга. WADA запросила дополнительную пробу у Британского антидопингового агентства (UKAD). На данный запрос UKAD просто послало их. Сказали, что, мол, вы можете испортить пробу, поэтому мы вам ее не дадим. И что ответило на это WADA? Ничего. Там просто умылись, утерлись и опять переключились на Россию и страны бывшего Советского Союза – вот их подход. То есть там ни о какой справедливости и логике речи вообще идти не может.

Все эти правила двойственные: для одних стран они одни, для других – другие, для третьих – еще какие-то. То есть нет единоначалия. Так все оно и происходит. И тому, что будет происходить дальше, мы все будем удивляться. Потому что только тогда, когда будет собран весь международный спортивный актив, когда будет выработано какое-то общее консолидированное мнение по поводу WADA и когда там будут представители абсолютно разных стран, включая и Россию (которую они выбрали в качестве главного злодея) – вот тогда и можно будет говорить, что это справедливая организация. 

А когда там присутствуют американцы, которые в допинге погрязли давно... Об этом все знают, но в отношении США санкций никаких не производится. Там и канадцы... Но тишина. Пока будут двойные и тройные стандарты, тут сложно удивляться».

Напомним, ранее глава WADA Витольд Банька предложил вводить реальные наказания для правительств стран, спортсмены которых были пойманы на употреблении запрещенных препаратов.

Источник: Матч ТВ Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

WADA

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

В НОК Украины отреагировали на допинговый скандал
В НОК Украины отреагировали на допинговый скандал
Olympics
27 октября 17:05
Директор НАДЦ подал в отставку после обвинений от WADA
Директор НАДЦ подал в отставку после обвинений от WADA
Olympics
27 октября 16:35
Глава РУСАДА: «Украинскому антидопинговому центру хочется пожелать стойкости»
Глава РУСАДА: «Украинскому антидопинговому центру хочется пожелать стойкости»
Olympics
27 октября 15:59
Глава WADA: «Пришло время ввести реальное наказание для правительств стран, которые играют не по правилам»
Глава WADA: «Пришло время ввести реальное наказание для правительств стран, которые играют не по правилам»
Другие
27 октября 15:54
Депутат российской Госдумы поддержала Украину после обвинений WADA
Депутат российской Госдумы поддержала Украину после обвинений WADA
Другие
27 октября 14:50
Экс-глава ФЛАУ: «Можно ждать отстранения украинских спортсменов от международных соревнований»
Экс-глава ФЛАУ: «Можно ждать отстранения украинских спортсменов от международных соревнований»
Другие
27 октября 12:22

Новости: Другие

Двукратный олимпийский чемпион: «Таким подходом WADA полностью дискредитировала себя»
Двукратный олимпийский чемпион: «Таким подходом WADA полностью дискредитировала себя»
10:00
Глава WADA: «Пришло время ввести реальное наказание для правительств стран, которые играют не по правилам»
Глава WADA: «Пришло время ввести реальное наказание для правительств стран, которые играют не по правилам»
27 октября 15:54
Депутат российской Госдумы поддержала Украину после обвинений WADA
Депутат российской Госдумы поддержала Украину после обвинений WADA
27 октября 14:50
Экс-глава ФЛАУ: «Можно ждать отстранения украинских спортсменов от международных соревнований»
Экс-глава ФЛАУ: «Можно ждать отстранения украинских спортсменов от международных соревнований»
27 октября 12:22
«Прометей» против одной из лучших команд Италии, матч «Донбасса» в УХЛ. Смотрите главные спортивные события дня только на XSPORT
Тема дня «Прометей» против одной из лучших команд Италии, матч «Донбасса» в УХЛ. Смотрите главные спортивные события дня только на XSPORT
27 октября 12:22
Скандал? Национальная антидопинговая организация Украины заранее уведомляла спортсменов о внесоревновательных тестах
Тема дня Скандал? Национальная антидопинговая организация Украины заранее уведомляла спортсменов о внесоревновательных тестах
27 октября 11:30
Лига TMS из-за ситуации с коронавирусом в Украине перенесла чемпиона Европы
Лига TMS из-за ситуации с коронавирусом в Украине перенесла чемпиона Европы
25 октября 15:30
PUMA представляет сезонную коллекцию технологичной экипировки и новые беговые кроссовки линейки NITRO для трейла - VOYAGE.
PUMA представляет сезонную коллекцию технологичной экипировки и новые беговые кроссовки линейки NITRO для трейла - VOYAGE. Новости компаний
22 октября 15:14
Знакомства по картам, speed dating и афтерпати с покерным турниром: Kyiv iGaming Affiliate Conference 2021 расширила возможности для нетворкинга
Знакомства по картам, speed dating и афтерпати с покерным турниром: Kyiv iGaming Affiliate Conference 2021 расширила возможности для нетворкинга Новости партнера
21 октября 18:26
Все новости

Популярные новости

Лучшая бодибилдерша мира показала свои сладкие формы
Лучшая бодибилдерша мира показала свои сладкие формы
Бодибилдинг
25 октября 16:07
Семья превыше всего. Известна причина, по которой Усик отправился в Хорватию
Семья превыше всего. Известна причина, по которой Усик отправился в Хорватию
Бокс Профессиональный бокс
25 октября 15:29
6
«Парень, который умеет боксировать, и Джошуа». Холифилд поделился мнением о бое Усика и Энтони
«Парень, который умеет боксировать, и Джошуа». Холифилд поделился мнением о бое Усика и Энтони
Бокс Профессиональный бокс
25 октября 20:48
8
Это не Али, Ломаченко и даже не Усик. Гвоздик назвал лучшего боксера в истории
Это не Али, Ломаченко и даже не Усик. Гвоздик назвал лучшего боксера в истории
Бокс Профессиональный бокс
27 октября 13:42
8
Пудзян еще может! Зверский нокаут в исполнении пятикратного обладателя титула «Самого сильного человека планеты»
Пудзян еще может! Зверский нокаут в исполнении пятикратного обладателя титула «Самого сильного человека планеты»
MMA
24 октября 08:58
Диллиан Уайт: «Я опустошен тем, что произошло»
Диллиан Уайт: «Я опустошен тем, что произошло»
Бокс Профессиональный бокс
21 октября 07:24
Все новости