Гутцайт о расследовании WADA: «Дело скорее в непрофессионализме, чем в сокрытии запрещенных препаратов»
Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт высказался о расследовании Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Национального антидопингового агентства Украины, которое нарушало процедуру получения проб, заранее предупреждав спортсменов.
«Мы работаем над тем чтобы Украина вышла с минимальными потерями из последнего допингового скандала. Ситуация с нарушениями процедуры получения проб Национальным антидопинговым центром Украины непростая, но мы стопроцентно сотрудничаем с WADA. Наши юристы ведут собственное расследование.
В нашу пользу говорит и тот факт, что ни одна проба, которую взяли с нарушением, на дала положительный результат. Это важно. Тут дело скорее в непрофессионализме, чем в сокрытии запрещенных препаратов. Расследование продолжается, и я надеюсь, что наказание не будет критическим. Грозит ли нам выступление на Олимпиаде под нейтральным флагом? Нет, я такого не слышал.
Еще раз подчеркиваю, в антидопинговом центре должны работать профессионалы. Поэтому мы инициируем увеличение зарплат всем, кто будет работать там».
Напомним, попадание Украины в скандал с расследованием WADA может закончиться для страны серьезными санкциями.
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