Гутцайт о расследовании WADA: «Дело скорее в непрофессионализме, чем в сокрытии запрещенных препаратов»

Вадим Гутцайт / Фото: kyivcity.gov.ua

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт высказался о расследовании Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Национального антидопингового агентства Украины, которое нарушало процедуру получения проб, заранее предупреждав спортсменов.



В нашу пользу говорит и тот факт, что ни одна проба, которую взяли с нарушением, на дала положительный результат. Это важно. Тут дело скорее в непрофессионализме, чем в сокрытии запрещенных препаратов. Расследование продолжается, и я надеюсь, что наказание не будет критическим. Грозит ли нам выступление на Олимпиаде под нейтральным флагом? Нет, я такого не слышал.

Еще раз подчеркиваю, в антидопинговом центре должны работать профессионалы. Поэтому мы инициируем увеличение зарплат всем, кто будет работать там».