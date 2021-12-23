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02:00 Бостон Брюинс - Колорадо Эвеланш -:- Перенесен
02:00 Флорида Пантерс - Нэшвилл Предаторс -:- Перенесен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Филадельфия Флайерс -:- Перенесен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Вашингтон Кэпиталз -:- Перенесен
03:00 Миннесота Уайлд - Детройт Ред Уингс -:- Перенесен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Даллас Старз -:- Перенесен
04:00 Аризона Койотис - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Перенесен
04:00 Калгари Флэймс - Сиэтл Кракен -:- Перенесен
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04:00 Финикс Санс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
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Гутцайт о расследовании WADA: «Дело скорее в непрофессионализме, чем в сокрытии запрещенных препаратов»

В Минспорта надеются выйти из ситуации с минимальными потерями

Другие
07:34
Гутцайт о расследовании WADA: «Дело скорее в непрофессионализме, чем в сокрытии запрещенных препаратов»
Вадим Гутцайт / Фото: kyivcity.gov.ua

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт высказался о расследовании Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Национального антидопингового агентства Украины, которое нарушало процедуру получения проб, заранее предупреждав спортсменов.

«Мы работаем над тем чтобы Украина вышла с минимальными потерями из последнего допингового скандала. Ситуация с нарушениями процедуры получения проб Национальным антидопинговым центром Украины непростая, но мы стопроцентно сотрудничаем с WADA. Наши юристы ведут собственное расследование.

В нашу пользу говорит и тот факт, что ни одна проба, которую взяли с нарушением, на дала положительный результат. Это важно. Тут дело скорее в непрофессионализме, чем в сокрытии запрещенных препаратов. Расследование продолжается, и я надеюсь, что наказание не будет критическим. Грозит ли нам выступление на Олимпиаде под нейтральным флагом? Нет, я такого не слышал.

Еще раз подчеркиваю, в антидопинговом центре должны работать профессионалы. Поэтому мы инициируем увеличение зарплат всем, кто будет работать там».

Напомним, попадание Украины в скандал с расследованием WADA может закончиться для страны серьезными санкциями.


Источник: Ассоциация спортивных журналистов Украины Карен Агабекян
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Вадим Гутцайт WADA

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