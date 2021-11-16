Президент Лиги TMS выступил на ЧМ в Абу-Даби в поддержку украинских спортсменов

В первый день соревнований спортсмены завоевали 9 медалей

Фото: TMS

Основатель украинской Лиги бразильского джиу-джитсу TMS Шай Гутман выступил на престижном чемпионате мира в Абу-Даби. Президент организации собрал сборную TMS, которая в первый день соревнований забрала 9 медалей: 4 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые. С целью поддержать команду, Шай выступил во второй день чемпионата мира, в категории Masters. Шай провел две схватки в дивизионе синих поясов с сильными оппонентами из Грузии и Чехии.



Это мои первые в жизни соревнования по бразильскому джиу-джитсу. И сразу чемпионат мира! Эмоции просто зашкаливали. Выход на татами — это для меня уже большая победа. Я обожаю этот вид спорта, очень вдохновлен и уже готов к следующим соревнованиям!

В поддержку команды TMS выступил и вице-президент Лиги Сергей Погосян. Он провел одну встречу в рамках чемпионата мира в Абу-Даби. Для Сергея это были также первые соревнования.

До этих соревнований я почти никогда не боролся в кимоно, поэтому данный турнир стал для меня настоящим вызовом! Я получил невероятное удовольствие от процесса и атмосферы. Впервые я был на чемпионате по бразильскому джиу-джитсу не в роли организатора, а в роли участника.

16 и 17 ноября на Abu Dhabi World Championship выступят именитые черные пояса, чьи схватки ждут болельщики со всего мира. Среди них четыре спортсмена из Украины, двое из которых — представители сборной TMS.