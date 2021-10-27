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02:30 Бруклин Нетс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
02:30 Майами Хит - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
05:00 Денвер Наггетс - Даллас Маверикс -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
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«Прометей» против одной из лучших команд Италии, матч «Донбасса» в УХЛ. Смотрите главные спортивные события дня только на XSPORT

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27 октября 12:22
«Прометей» против одной из лучших команд Италии, матч «Донбасса» в УХЛ. Смотрите главные спортивные события дня только на XSPORT Тема дня
Д'Анджело Харрисон / Фото: пресс-служба Лиги чемпионов

Ежедневно на телеканалах XSPORT и XSPORT+ производится и транслируется множество спортивного контента. В новой рубрике мы будем рассказывать о трансляциях, которые вы можете смотреть на нашем канале и сайте, а также выделять главное событие дня.

27 октября – очень насыщенный день на различные спортивные мероприятия. Однако особняком стоит предстоящая игра слобожанского «Прометея» против итальянского «Динамо Сассари» в Лиге чемпионов.

ПОЧЕМУ ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СТОИТ СМОТРЕТЬ?

Для «Прометея» матч с «Сассари» – едва ли не последний шанс зацепиться за выход в следующий раунд турнира. После двух поражения от «Тенерифе» и «Людвигсбурга» подопечные Ронена Гинзбурга больше не имеют права на ошибку. Впрочем, как и «Динамо», которое находится в таком же турнирном положении. Две «припертые к стенке команды», которым необходим положительный результат – интригующе, не так ли?

Подобная мотивация вас не устроила? Не вопрос. «Прометей» – действующий чемпион Украины и сильнейшая команда нашей страны прямо сейчас. Лига чемпионов – второй по престижности евротурнир. Выступление «Прометея» – это витрина украинского баскетбола. Такая же, как игры «Динамо» и «Шахтера» в футбольной Лиге чемпионов.

Еще одна причина – легионеры «Прометея». Будем откровенным, игроки как Д'Анджело Харрисон, Ди Джей Кеннеди, Шон Эванс и Ди Джей Стефенс далеко не всегда выступают на максимуме возможностей в чемпионате Украины, но Лига чемпионов – другое дело. Это тот турнир, в котором звезды «Прометея» действительно отдают всех себя, а значит множество хайлайтов практически гарантированы.

Статус и уровень соперника – это уже четвертая мотивация посмотреть матч. С сезона 2014/15 «Динамо Сассари» выиграло шесть трофеев, самые значимые из которых – победа в Серии А и Кубке Европы FIBA.

Ну и пятая причина – комментатор матча – Филипп Бурый. Да, друзья, на XSPORT разбираются не только в хоккее. Автор уверяет, что Фил прекрасно понимает баскетбол и знает матчасть, а также, наверняка, припас для телезрителей несколько интересных фактов о командах и отдельных игроках.

ВО СКОЛЬКО МАТЧ?

Прямая трансляция матч «Динамо Сассари» – «Прометей» начнется в 21:25 по киевскому времени и будет доступна на телеканале XSPORT, а также по ссылке на нашем сайте.

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ НА XSPORT 27 ОКТЯБРЯ?

Безусловно, нельзя пропускать центральный матч тура в Украинской хоккейной лиге между «Донбассом» и «Мариуполем». Команды проведут лобовой поединок, в котором определят, кто единолично займет третье место в турнирной таблице.

«Донбасс» находится в отличной форме: выиграл три матча кряду, при этому в двух последних играл на «0». Но и «Мариуполь» не стоит сбрасывать со счетов: команда Сергея Витера в предыдущем поединке разгромила крепкий «Краматорск» и явно может преподнести неприятный сюрприз фавориту.

Начало встречи – в 18:25. Прямая трансляция на телеканале XSPORT и по ссылке на нашем сайте.

Ну и еще одно топовое событие для украинского спорта – выступление женского волейбольного «Прометея». Команда Ивана Петкова сыграет первый матч финального раунда квалификации Лиги чемпионов против швейцарского «Витеоса». Всех желающих посмотреть на исторический матч для «Прометея» (команда из Слобожанского впервые в истории может выйти в групповой этап Лиги чемпионов) приглашаем к вашим телеэкранам, мониторам или гаджетам в 20:55 по киевскому времени. Прямая трансляция будет доступна на телеканале XSPORT+, а также по ссылке на нашем сайте.

Но и это еще не все! В 14:00 смотрите на XSPORT чемпионат мира по боксу, а затем в 15:10 переключайтесь на телеканал XSPORT+ и продолжайте следить за лучшими бойцами мира там.

Сергей Остапенко
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«Прометей» (волейбол) Прометей Донбасс Мариуполь

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