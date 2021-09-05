Знай наших! За одни выходные Украина одержала ряд важных побед: Свитолина, сборная по волейболу, «Донбасс» и ничья с Францией

Очень удачное начало осени для украинского спорта

Николай Шапаренко / фото - UEFA

Первые выходные сентября выдались для украинского спорта крайне удачными. Сразу на нескольких фронтах наши спортсмены добыли важные победы.

Все началось с удачного матча сборной Украины против Франции в матче отбора на ЧМ-2022. И пусть игра завершилась со счетом 1:1, но впечатления от нее остались исключительно положительные. Как минимум, коллектив Александра Петракова сохранил хорошие шансы на итоговую вторую строчку в группе.

На чемпионате Европы по волейболу сборная Украины продолжает свое шествие с переменным успехом. Но последняя, очень трудная, победа подопечных Угиса Крастиньша над Португалией несомненно еще сыграет свою роль в судьбе «сине-желтых» в группе.

На ледовой арене столичного Дворца спорта «Донбасс» дебютировал в Лиге чемпионов. Первый матч команда Павла Микульчика проиграла, но смогла заработать 1 очко с датским «Рунгстедом». Зато проявленный характер в игре против старых знакомых – «Руанских драконов» помог дончанам одержать первую победу на евро-арене.

Завершила удачный уик-энд первая ракетка страны Элина Свитолина. Одесситка обыграла бывшую первую номер рейтинга WTA Симону Халеп из Румынии. Благодаря этой победе теннисистка во второй раз в карьере вышла в полуфинал US Open.