Редкач – о скандале с Беленюком: «Нужно на службу к Усику сходить – он знает, как можно легко избавиться от таких нечистей»
Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Украинская гимнастка выразила поддержку олимпийскому чемпиону Токио-2020
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Влада Никольченко / Фото - gettyimagesПризер чемпионатов мира и Европы в художественной гимнастике Влада Никольченко в Instagram оставила комментарий под публикацией олимпийского чемпиона Токио-2020 Жана Беленюка, в котором титулованный борец рассказал о скандальной ситуации, которая произошла с ним в центре Киева.
«Совсем недавно столкнулась с похожей ситуацией. Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны. Гордимся и уважаем».
Напомним, Беленюк сообщил, что в центре столицы Украины неизвестные намерены были спровоцировать с ним конфликт, оскорбляя его расистскими высказываниями.
Свой комментарий под постом успел оставить и скандальный украинский боксер Иван Редкач.