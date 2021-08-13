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Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»

Украинская гимнастка выразила поддержку олимпийскому чемпиону Токио-2020
Художественная гимнастика
17:40
Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны» Тема дня
Влада Никольченко / Фото - gettyimages
Призер чемпионатов мира и Европы в художественной гимнастике Влада Никольченко в Instagram оставила комментарий под публикацией олимпийского чемпиона Токио-2020 Жана Беленюка, в котором титулованный борец рассказал о скандальной ситуации, которая произошла с ним в центре Киева.

«Совсем недавно столкнулась с похожей ситуацией. Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны. Гордимся и уважаем».


Напомним, Беленюк сообщил, что в центре столицы Украины неизвестные намерены были спровоцировать с ним конфликт, оскорбляя его расистскими высказываниями.

Свой комментарий под постом успел оставить и скандальный украинский боксер Иван Редкач.
Владимир Кириченко
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Теги

Жан Беленюк Влада Никольченко Сборная Украины (греко-римская борьба)

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