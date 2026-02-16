Олег Гончар

Мексиканцы Сара Шлепер и Лассе Гаксиола стали первым в истории дуэтом матери и сына, который выступил на одних зимних Олимпийских играх.

Для 46-летней Шлепер Игры-2026 стали седьмыми в карьере. Она также вошла в историю как самая возрастная горнолыжница, которая когда-либо стартовала на Олимпиаде. В супергиганте спортсменка заняла 27-е место, а в гигантском слаломе не смогла финишировать после ошибки на дистанции.

18-летний Гаксиола дебютировал на Олимпиаде 14 февраля. В квалификации гигантского слалома он показал 53-й результат. Несмотря на отсутствие высоких мест, выступление стало знаковым для семьи и сборной Мексики, так как впервые в истории зимних Игр мать и сын одновременно представляли свою страну в горнолыжном спорте.