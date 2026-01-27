Бывший игрок Национальной футбольной лиги (НФЛ) Кевин Джонсон был найден мертвым в лагере для бездомных в одном из районов Лос-Анджелеса, сообщает RMC Sport.

Согласно данным судебно-медицинского эксперта, тело 55-летнего Джонсона обнаружили в районе Виллоубрук, где он проживал в последнее время. Причиной смерти стали черепно-мозговая травма и ножевые ранения. Полиция округа Лос-Анджелес квалифицировала событие как убийство и начала расследование. Следствие подтвердило, что бывший спортсмен находился в этом лагере в момент гибели.

По словам знакомых, в последние годы Джонсон имел серьезные проблемы со здоровьем, из-за чего оказался без постоянного жилья. Обстоятельства преступления и возможные подозреваемые пока не разглашаются.

Кевин Джонсон был выбран в четвертом раунде драфта НФЛ 1993 года клубом Нью-Ингленд Пэтриотс. Основную часть карьеры он провел в составе Филадельфия Иглз, а также выступал за Лас-Вегас Рейдерс.