Run Ukraine запустила документальный проект «Беговая Украина» – это серия минифильмов об украинцах, которые через бег не убегают от реальности, а идут ей навстречу.

Героинями второго эпизода стали:

Маричка Падалко — телеведущая и марафонка

— телеведущая и марафонка Юлия Чубашева — жена Алексея «Рекрут» Чубашева, военного журналиста, майора ГУР, который погиб 10 июня 2022 года в боях за Северодонецк

В центре нового эпизода — две истории женщин, для которых бег стал не просто физической активностью, а инструментом поддерживать себя и других.

«Бег для меня на каком-то этапе — медитация, а на каком-то этапе — точка роста. Амбассадором бега был мой муж. Он пытался внедрить пробежки в мою жизнь. Сам это делал и говорил — давай со мной», — рассказала Юлия Чубашева.

Бег стал способом найти новые смыслы и точки опоры в это сложное время.

«Единственная обувь, в которой я уехала из Киева в конце февраля 2022 года — были мои беговые кроссовки. Бег — это мой психиатр, психотерапевт, тренер, наставник и лайф-коуч. Я пробежала свой первый полумарафон сама, а после этого муж начал бегать со мной, и это стало нашим семейным делом», — поделилась Маричка Падалко.

Смотрите премьеру второго эпизода на официальных платформах Run Ukraine и в эфире телеканала XSPORT, который является информационным партнером проекта.

Проект «Беговая Украина» будет состоять из трех эпизодов. Каждый — отдельный взгляд на беговую культуру в условиях войны: от любительского движения до профессионального спорта, от волонтерства до реабилитации. Автор идеи — Иван Третьяков, организационный директор Run Ukraine. Третий эпизод будет посвящен историям марафонцев, которые будут участвовать в 15-м юбилейном ПриватБанк Киевском марафоне Несокрушимости, который состоится 11-12 октября в Киеве.