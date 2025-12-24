Подготовили для вас третий, финальный, эпизод документального проекта Run Ukraine «Беговая Украина». Эта серия о выборе, свободе, знакомом всем: «больше никогда не побегу», а потом – «Поздравляем! Вы зарегистрированы на Киевский марафон».

Новый выпуск посвящен историям марафонцев, которые приняли участие в 15-м юбилейном ПриватБанк Киевском марафоне Несокрушимости, который состоялся 11-12 октября в Киеве.

Героями этого эпизода стали:

Владимир Сковородка – спасатель, ультрамарафонец, установил рекорд Украины, преодолев 100 км за 12 часов в полном боевом снаряжении пожарного, пробежал 800 км за 14 дней

Анатолий Варфоломеев – член паралимпийской сборной по паратриатлону, массажист

Наталья Вагнер – коммуникационный специалист

История каждого марафонца – это история о вызове себе и пути к этой цели, у каждого своя мотивация и свои смыслы.

«Когда человек научился ходить, он начинает бегать. Бег – основа движения человека. Мы всю жизнь куда-то бежим. Так и я, только делаю это чуть больше, чем другие», – рассказал Владимир.

«Нужно жить так, чтобы расширять границы своих возможностей. Своим примером я хочу показать, что пробежать марафон, будучи незрячим – это не проблема. Всем своим подчиненным, которые потеряли зрение, я говорю, что движение – это жизнь. Самое лучшее – это когда незрячий человек не желает быть зависимым от кого-то или чего-то», – считает Анатолий.

«Во время войны единственное, что ты можешь контролировать, это – твои тренировки. Это помогает снять кортизол после ночи обстрелов», – поделилась Наталья.

Смотрите премьеру финального эпизода на официальных платформах Run Ukraine.

Эпизод посвящен памяти 19-летней Анастасии Маслий – волонтёра Run Ukraine, погибшей в ночь на 26 октября 2025 года в результате атаки рф на Киев.

Автор идеи – Иван Третьяков, организационный директор Run Ukraine.

Спасибо за поддержку фильма Артуру Михно и Work.ua, Volvo, Puma.