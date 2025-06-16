Олимпийский чемпион Арман Дюплантис высказался Суспільне Спорт о установлении 12 мирового рекорда в прыжках с шестом:

Это что-то особенное – одно из самых особенных ощущений, которые я когда-либо испытывал. Я дважды устанавливал мировой рекорд на чемпионатах – на чемпионате мира, на Олимпийских играх и так далее, но это что-то иное. Мне кажется, здесь, когда на трибунах все – шведы, моя семья, друзья, столько близких мне людей... Я как будто выступал от имени всех в этой толпе, и это было что-то больше, чем просто я сам.

Думаю, именно поэтому я немного переполнен эмоциями и мне сложно все это осознать. Это самое особенное чувство в мире. Это было моим планом еще с начала года. Я старался все так организовать, чтобы это произошло именно здесь, – и просто невероятно рад, что смог это сделать.

Следующий старт – в Остраве. Конечно, я всегда стараюсь выкладываться на 110% на дорожке. Но сейчас я об этом даже не думаю. Сейчас я просто хочу наслаждаться этим моментом и праздновать с семьей.