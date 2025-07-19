Фельфнер — чемпион Европы U-23 в метании копья
Украинец завоевал медаль, показав результат 81,14 м
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Украинский легкоатлет Артур Фельфнер стал победителем чемпионата Европы по легкой атлетике U-23, завоевав золотую медаль в метании копья.
В напряженной борьбе Фельфнер вырвал победу в последней попытке, когда показал результат 81,14 метра. До этого момента он был третьим.
Украинец также защитил титул чемпиона молодежного Евро.
Магучих — четвертая на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне.