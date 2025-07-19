Магучих — четвертая на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне
Победительницей соревнований стала Морган Лейк
23 минуты назад
Фото: Getty Images
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих заняла четвёртое место в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги, который состоялся в Лондоне.
Магучих завершила соревнования с результатом 1,93 м, уступив соперницам по попыткам.
Победу одержала британка Морган Лейк – 1,96 м.
Второе и третье места заняли Элеанор Паттерсон и Кристина Гонцель, которые также взяли высоту 1,93 м, но сделали это с меньшим количеством неудачных попыток.
Соревнования проходили в затруднённых погодных условиях — в Лондоне шёл дождь, из-за чего сектор для разбега был скользким.
Магучих впервые с 2022 года осталась вне топ-тройки.
Ранее сообщалось, что Левченко пропустила этап Бриллиантовой лиги в Лондоне.