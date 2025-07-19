Денис Седашов

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих заняла четвёртое место в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги, который состоялся в Лондоне.

Магучих завершила соревнования с результатом 1,93 м, уступив соперницам по попыткам.

Победу одержала британка Морган Лейк – 1,96 м.

Второе и третье места заняли Элеанор Паттерсон и Кристина Гонцель, которые также взяли высоту 1,93 м, но сделали это с меньшим количеством неудачных попыток.

Соревнования проходили в затруднённых погодных условиях — в Лондоне шёл дождь, из-за чего сектор для разбега был скользким.

Магучих впервые с 2022 года осталась вне топ-тройки.

Ранее сообщалось, что Левченко пропустила этап Бриллиантовой лиги в Лондоне.