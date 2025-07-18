Уже в эту субботу, 19 июля, Бриллиантовая лига-2025 сделает остановку в Лондоне. Это будет 11-й этап сезона, а сам турнир состоится на 60-тысячном стадионе, билеты на который полностью распроданы. Вот пять главных сюжетов, за которыми стоит следить.

Лайлс стартует на 100 м

Ноа Лайлс уверенно начал сезон Бриллиантовой лиги, одержав победу в Монако над Лецили Тебого с результатом 19.88 в беге на 200 метров. В Лондоне американец стартует уже на дистанции 100 м, где также имеет хорошие воспоминания: победы в последних двух сезонах.

Однако в этот раз конкуренция будет чрезвычайной. Тебого стремится к реваншу, Акани Симбине демонстрирует отличную форму, а Жарнел Хьюз выступит при поддержке родной публики. Не стоит забывать и о Облике Севилье, который в прошлом году уже побеждал Лайлса на Ямайке.

Возвращение Хассан

В последнее время Сифан Хассан редко выступала в Бриллиантовой лиге, сосредоточившись на шоссейных дисциплинах. Но в Лондоне нидерландская звезда снова выйдет на дорожку – на этот раз в беге на одну милю.

Ее соперницами станут, в частности, австралийка Джесс Халл, которая владеет мировым рекордом на 2000 м. Для Хассан это будет первое появление в серии с 2022 года, а в Лондоне она в последний раз бежала в 2023-ом, заняв третье место на 5000 м.

Магучих нуждается в толчке

Ярослава Магучих начала сезон ярко: победы в Сямэнь и Кецяо с результатом 2.00 м заложили фундамент защиты титула. Но в июне украинка уступила дважды – в Стокгольме и Париже – австралийке Николе Олислагерс.

Магучих уже гарантировала себе место в финале серии, поэтому результат в Лондоне ничего не изменит в рейтинге.

Однако Олимпийская чемпионка стремится к реабилитации и возвращению на победную тропу уже в эту субботу.

Бол борется за место в финале

В отличие от Магучих, Фемке Бол еще не имеет гарантированного места в финале. Но три подряд победы в беге на 400 м с барьерами почти обеспечили ей проход. В Монако она показала лучший результат сезона – 51.95, а в прошлом году в Лондоне установила рекорд Бриллиантовой лиги – 51.30.

Бол традиционно хорошо выступает на лондонском этапе, и именно здесь может окончательно закрепить свой статус фаворитки сезона.

Британские дуэли: 800 м и 400 м

Хотя Кили Ходжкинсон травмирована, женские 800 метров не утратят зрелищности – три британки сойдутся в борьбе: Джорджия Белл, победительница этапа в Стокгольме, двукратнаятріумфаторка Лаура Мюир и её соотечественница Джемма Рики.

А ещё одно британское противостояние – в мужском беге на 400 м, где встретятся серебряный призёр Олимпиады Мэттью Хадсон-Смит и действующий чемпион Бриллиантовой лиги Чарли Добсон.