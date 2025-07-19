Денис Седашов

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих прокомментировала неудачное выступление на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне.

Ярослава Магучих завершила лондонский этап Бриллиантовой лиги на четвертом месте, остановившись на высоте 1,93 м. Это — первое появление украинки вне пьедестала на этапах Бриллиантовой лиги за последние три года.

В комментарии для Суспильне Спорт спортсменка призналась, что не удовлетворена результатами, но паниковать не собирается:

Думаю, паниковать еще не нужно. Конечно, хочется прыгать выше, потому что это не те результаты. Последние два старта — не те результаты, на которые я могу прыгать. Но в этом нет ничего страшного. Будем тренироваться и готовиться. Главный старт — чемпионат мира, будем готовиться к нему. Ярослава Магучих

Левченко не выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне.