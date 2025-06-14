Владимир Кириченко

Финальный этап соревнований по бегу на треке уровня Grand Slam отменен из-за экономических проблем.

Об этом сообщил 4-кратный олимпийский чемпион Майкл Джонсон, который является основателем турнира. Джонсона цитирует ВВС.

«Мировой экономический ландшафт резко изменился за последний год, и это бизнес-решение было принято, чтобы обеспечить нашу долгосрочную стабильность как ведущей мировой лиги. Сейчас наше внимание сосредоточено на 2026 году».

На первом этапе Grand Slam в столице Ямайки Кингстоне продажи билетов были низкими. Следующие 2 этапа прошли в США – в Майами и Филадельфии.

Победители этапа получали до 100 тысяч долларов призовых, а спортсменам, которые подписывали контракты, также платили гонорар.

Хотя финальный этап не состоится, организаторы считают три прошедших этапа успешными. Они собираются искать новых инвесторов, которые помогут финансировать второй сезон соревнований.

Отметим, 4-й, финальный этап, должен был пройти в Лос-Анджелесе с 27 по 29 июня.

Напомним, украинец Олег Дорошчук выиграл серебро этапа Бриллиантовой лиги в Риме.