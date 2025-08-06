Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, которая была временно отстранена от соревнований из-за положительного допинг-теста, поделилась своими переживаниями с подписчиками.

В соцсетях спортсменка рассказала о непростом периоде, который переживает в последнее время:

Многие обеспокоены, где я, почему исчезла из инсты, и все ли у меня в порядке.

Друзья, у меня всё в порядке настолько, насколько это возможно в данный период моей жизни. Вы знаете, через какие трудности мне приходится сейчас проходить, и это не может не влиять на меня…

Я бы никогда в жизни не подумала, что такое со мной может случиться, и что я буду вынуждена доказывать свою честность и человечность.

Поэтому я в поисках ответов на вопросы: почему всё так? И где справедливость?

Но на самом деле я верю в то, что это путь к чему-то лучшему и новому, что высшие силы знают, что для меня будет лучше. Ведь иногда одни двери закрываются, чтобы открылись новые.