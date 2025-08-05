Известный тренер Абель Санчес на фоне победы Александра Усика (24-0, 15 KO) над Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 KO) оценил достижения украинца. Слова американца приводит vringe.com:

Я считаю, прежде всего он выглядел отлично. Он умный боец, очень умный боец, который позволял Дюбуа делать некоторые вещи в начале боя, давил на него и ждал момент, чтобы оппонент потянулся к нему, и он его поймал. Тот потянулся, и Усик его поймал. Я надеюсь, что прямо сейчас мы не услышим всех этих негативных вещей, что это слабый дивизион, что вот когда бился Майк Тайсон, то он был сильнее, или когда бился Мохаммед Али...

Слабый дивизион всегда отбирает твои достижения и незаслуженно. Я никогда бы не сравнивал его с Тайсоном, потому что это другая эпоха. Я бы не сравнивал его с Холмсом. Усик в своей эпохе на вершине горы, он великий боец в своей эпохе, и он доминировал над всеми, он победил всех. Теперь ему осталось победить только самого себя. Другими словами, он единственный, кто прямо сейчас может побить сам себя, если он не будет мотивирован, если он не будет готов к бою, если он будет думать, что больше нет вызовов.