Усик признался, кто из британцев вдохновил его стиль на ринге
Украинец копировал движения Принца Хамеда
около 1 часа назад
Абсолютный чемпион в супертяжелом дивизионе украинец Александр Усик (24-0, 15 КО) признался, что в начале боксерского пути вдохновлялся стилем легендарного британца Принца Насима Хамеда.
В интервью для TNT Sports украинец рассказал, что именно манера ведения боя Хамеда повлияла на его любительский стиль.
Когда мы были любителями, мы копировали его движения. И в зале мы ощущали давление, потому что нам это запрещали. Нам говорили, что мы теряем концентрацию, что теряем контроль. Но я всё равно продолжал это делать, даже во время соревнований.
Вдова Мухаммеда Али прокомментировала сравнение Усика с легендой бокса.
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