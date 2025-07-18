Денис Седашов

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко не примет участие в этапе Бриллиантовой лиги-2025, который состоится в Лондоне. Ее имя отсутствует в стартовом списке соревнований. Сообщает Суспільне Спорт.

Причины снятия легкоатлетки не сообщаются. В последний раз Левченко пропускала этап Бриллиантовой лиги в сентябре 2024 года — тогда она не была заявлена на турнир в Цюрихе.

Напомним, что Юлия соревновалась на Континентальном туре в Брешии, где с результатом 1.97 м завоевала серебряную награду.