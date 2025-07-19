Магучих на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне. Видеотрансляция
Старт в секторе по прыжкам в высоту запланирован на 16:13 по киевскому времени
26 минут назад
Фото: Getty Images
19 июля в Лондоне состоится 11-й этап Бриллиантовой лиги. На соревнованиях по легкой атлетике выступит одна украинка – Ярослава Магучих представит Украину в прыжках в высоту.
Трансляция соревнований состоится на телеканале Суспільне Спорт по следующей ссылке. Начало – в 16:13 по киевскому времени.
Напомним, что Юлия Левченко пропустит этап БЛ в Лондоне.