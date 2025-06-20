Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих в интервью Суспільне Спорт вспомнила установление мирового рекорда на соревнованиях в Париже:

Сейчас воспоминания в голове прокручиваются: был полный стадион, много людей, которые здесь кричали и поддерживали. Был украинский флаг на трибуне. Где-то здесь я лежала. Здесь стояла, а потом решила, что это будет праздник в Украине, если я прыгну.

Был такой прилив энергии. Попросила всех хлопать – начал весь стадион. Улыбнулась. Побежала – и прыгнула с первой попытки.

Шампанское пили всей командой. Еще тогда была Катя Табашник на этапе Бриллиантовой лиги, (метатель копья) Артур Фельфнер. Мы все отпраздновали, пообщались. Была и прогулка ночным Парижем.

Этот день я, наверное, вписала в историю украинской и мировой легкой атлетики. Побила один из самых древних рекордов, который, некоторые считали, уже невозможно побить. Но я прыгнула и доказала, что можно прыгать еще выше.

В тот день поняла, что может произойти что-то особенное. Возможно, новый личный рекорд. Когда пришла на стадион, сделала плохие попытки на 1.95 м, 2.01 м, 2.03 м. Сразу подумала: «Конечно, особенный день – разве за ошибками». Но в итоге прыгнула. Так бывает.

Когда я прыгнула 2.10 метра, то быстро с мата сбежала – планка зашаталась немного. Я такая думаю: «Надо сбегать, пока она не упала». Если на мате и планка вот так шатается и падает, то попытка не засчитывается. У меня даже было, когда уже одна нога была на земле, а другая на мате – планка упала, и не засчитали попытку. Такое тоже происходит, поэтому нужно быть осторожной.

Я тогда быстро сбежала и сразу к тренерше, к своей команде. Немного в шоке была, что получилось с первой попытки. Но, конечно, была счастлива.

На самом деле мне прыжок на 2.07 м со второй попытки технически понравился значительно больше. Пересматривала его – и он был намного лучше. Но 2.10 – это 2.10.