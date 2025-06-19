Ярослава Магучих прокомментировала Суспільне Спорт выступление на этапе Бриллиантовой лиги в шведском Стокгольме:

Мы обсудили с Татьяной Владимировной мои прыжки в Стокгольме, пересмотреть еще раз прыжки на 2,07 м и 2,10 м, как я тогда бежала, как мне нужно бежать. В Стокгольме немного не справилась с ветром. Это было странно для меня, потому что обычно у меня с этим нет проблем, особенно когда ветер в лицо. Я допустила слишком много ошибок, которые стоили мне результата, потому что я знаю, что могла прыгнуть гораздо выше.

В Стокгольме Никола была готова лучше, чем я. Но после этого ты должен верить, что можешь снова победить, прыгать выше 1,99 метра. Тренер сказала мне: «Я знаю, что ты готова». Поэтому это не проблема. Мы работаем.

Но ничего, что заняла второе место в Стокгольме, я вообще довольна, что представляю свою страну на этапах Бриллиантовой лиги уже давно. Уже шестой год пошел. Рада, что имею эту возможность сейчас соревноваться и потом выходить, говорить с людьми. Даже если ты прыгаешь: вторая, первая, показываешь хороший результат, но уже есть мировой рекорд и немного интереснее людям все спрашивать, а мне рассказывать им.