Олимпийская чемпионка Парижа-2024 украинская легкоатлетка Ярослава Магучих в интервью для Суспільне Спорт рассказала о своих дальнейших планах на этот сезон.

«Уже середина июня. Как будто и начинала лишь в конце апреля, но ничего. Следующий старт – [на этапе Бриллиантовой лиги] в Париже. Возвращаюсь в свой любимый город, в котором установила мировой рекорд и выиграла олимпийское золото.

Но сезон впереди: Париж, затем еще в чемпионате Европы командном в Мадриде буду участвовать. Будем соревноваться, чтобы подойти в лучшей форме к Токио.

Устала ли от графика соревнований? А что делать, надо соревноваться и показывать всему миру, что Украина несокрушима и мы продолжаем бороться за нашу независимость, за нашу страну, за наших людей».