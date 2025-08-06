Магучих выступит на последнем этапе Бриллиантовой лиги перед финалом
В соперницах другие звезды сектора прыжков в высоту
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
20 августа в швейцарской Лозанне состоится тринадцатый этап Бриллиантовой лиги-2025.
В последних соревнованиях по прыжкам в высоту среди женщин примет участие олимпийская чемпионка Ярослава Магучих. Отметим, что в прошлом году украинка стала триумфатором этапа в Лозанне с результатом 1.99 м. Помимо Ярославы, организаторы анонсировали выступление представительниц Австралии двукратной вице-чемпионки Олимпиады Николы Олислагерс, призерки Парижа-2025 Элеанор Паттерсон и сербки Ангелины Топич.