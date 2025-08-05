Титулована українська легкоатлетка Ярослава Магучіх пригадала завоювання золотої медалі на Олімпійських іграх у Парижі.

«Ровно год назад я завоевала свое первое олимпийское золото в Париже. Всегда вспоминаю этот день с невероятно теплыми воспоминаниями, поскольку именно тогда я знала и была уверена, что медаль будет моей и иначе быть не может.

Я помню все. От напряжения, которое часто скрываю за улыбкой, до облегчения, что мечта, которой живет абсолютно каждый спортсмен, сбылась именно в этот момент. Момент, который запоминаешь не только ты, но и вся твоя страна.

Благодарю каждого, кто шел со мной к этой медали и продолжает это делать сейчас».