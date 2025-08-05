«Момент, который запоминаешь не только ты, но и вся твоя страна». Магучих – о золоте Парижа-2024
Украинская легкоатлетка вспомнила свою самую важную победу
около 3 часов назад
Титулована українська легкоатлетка Ярослава Магучіх пригадала завоювання золотої медалі на Олімпійських іграх у Парижі.
«Ровно год назад я завоевала свое первое олимпийское золото в Париже. Всегда вспоминаю этот день с невероятно теплыми воспоминаниями, поскольку именно тогда я знала и была уверена, что медаль будет моей и иначе быть не может.
Я помню все. От напряжения, которое часто скрываю за улыбкой, до облегчения, что мечта, которой живет абсолютно каждый спортсмен, сбылась именно в этот момент. Момент, который запоминаешь не только ты, но и вся твоя страна.
Благодарю каждого, кто шел со мной к этой медали и продолжает это делать сейчас».
Нагадаємо, Магучіх і Дюплантіс – перші підтверджені зірки фіналу Діамантової ліги.