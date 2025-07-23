Магучих и Дюплантис — первые подтвержденные звезды финала Бриллиантовой лиги
Решающие соревнования пройдут 27-28 августа в Цюрихе
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих и шведский легкоатлет в прыжках с шестом Арман Дюплантис подтвердили участие в финале Бриллиантовой лиги Wanda-2025, который состоится 27–28 августа в Цюрихе.
Оба атлета, имеющие статус олимпийских чемпионов, попытаются продолжить свои серии побед в престижном турнире. Их выступления запланированы на первый день финала — 27 августа, в рамках традиционного уличного шоу прямо перед оперным театром Цюриха.
Магучих и Дюплантис стали первыми звездами мировой легкой атлетики, которые официально подтвердили свое участие в финале сезона.