Денис Седашов

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих и шведский легкоатлет в прыжках с шестом Арман Дюплантис подтвердили участие в финале Бриллиантовой лиги Wanda-2025, который состоится 27–28 августа в Цюрихе.

Оба атлета, имеющие статус олимпийских чемпионов, попытаются продолжить свои серии побед в престижном турнире. Их выступления запланированы на первый день финала — 27 августа, в рамках традиционного уличного шоу прямо перед оперным театром Цюриха.

Магучих и Дюплантис стали первыми звездами мировой легкой атлетики, которые официально подтвердили свое участие в финале сезона.