«Понимаю, что что-то не так». Магучих призналась в проблемах с уверенностью
Легкоатлетка заявила, что все идет из головы
около 1 часа назад
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих прокомментировала свое выступление на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне, где впервые за три года осталась вне призовой тройки на международных соревнованиях. Слова приводит Суспільне Спорт.
Ярослава признала, что последние неудачные попытки повлияли на уверенность:
Да, [настроение изменилось], потому что понимаю: когда бегу, делаю что-то не то. Понимаю, что это даже близко не было к тому, чтобы перепрыгнуть. Поэтому такое впечатление.
Спортсменка предполагает, что проблемы в психологическом состоянии:
Думаю, это всё у меня в голове. Мне нужно настроиться и вернуться к своим прежним прыжкам за 2 метра.
Следующим стартом для Магучих станет этап Бриллиантовой лиги в польской Силезии 16 августа.
«Паниковать не нужно». Магучих прокомментировала неудачное выступление на этапе Бриллиантовой лиги.