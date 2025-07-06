Владимир Кириченко

Кенийская бегунья Беатрис Чебет побила мировой рекорд в беге на 5000 метров на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине (США).

Беатрис преодолела дистанцию за 13.58,06 мин.

Предыдущий лучший результат в истории принадлежал Гудаф Цегай из Эфиопии, которая в сентябре 2023 года пробежала эту дистанцию за 14.00,21 мин.

Отметим, что Гудаф на этом этапе стала бронзовой призёркой, показав свой лучший результат в сезоне.

Бриллиантовая лига. Юджин, США. Бег на 5000 метров. Женщины

1. Беатрис Чебет (Кения) – 13.58,06

2. Агнес Джебет Нгетич (Кения) - 14.01,29

3. Гудаф Цегай (Эфиопия) – 14.04,41

Напомним, украинец Михаил Кохан завоевал бронзу на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине.