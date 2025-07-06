На этапе Бриллиантовой лиги в Юджине был побит очередной мировой рекорд
Это произошло на стайерской дистанции
около 2 часов назад
Беатріс Чебет / Фото - Yahoo
Кенийская бегунья Беатрис Чебет побила мировой рекорд в беге на 5000 метров на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине (США).
Беатрис преодолела дистанцию за 13.58,06 мин.
Предыдущий лучший результат в истории принадлежал Гудаф Цегай из Эфиопии, которая в сентябре 2023 года пробежала эту дистанцию за 14.00,21 мин.
Отметим, что Гудаф на этом этапе стала бронзовой призёркой, показав свой лучший результат в сезоне.
Бриллиантовая лига. Юджин, США. Бег на 5000 метров. Женщины
1. Беатрис Чебет (Кения) – 13.58,06
2. Агнес Джебет Нгетич (Кения) - 14.01,29
3. Гудаф Цегай (Эфиопия) – 14.04,41
Напомним, украинец Михаил Кохан завоевал бронзу на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине.