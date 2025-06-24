Владимир Кириченко

Американская легкоатлетка Сидни Маклафлин-Леврон примет участие в этапе Бриллиантовой лиги в американском Юджине. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

25-летняя спортсменка выступит на 50-м юбилейном Префонтейн Классик, который состоится в субботу, 5 июля.

Сидни в последний раз соревновалась на этапе Бриллиантовой лиги в сентябре 2024 года во время финала в Брюсселе. Поскольку она не принимала участия в любом из этапов Бриллиантовой лиги того сезона, она не соответствовала критериям для участия в финале. Однако организаторы пригласили ее для участия в специальных забегах на 400 м и 200 м, где она одержала победы с результатом – 49,11 с и 22,40 с соответственно

Напомним, что Маклафлин обновила свой собственный мировой рекорд по бегу на 400 м с барьерами на Олимпийских играх в Париже, показав время – 50,37 секунды.

«Я с радостью приму участие в Префонтейн Классик в этом году, который занимает особое место в сердце легкой атлетики. С нетерпением жду соревнований с невероятными спортсменками и встречи со всеми в Юджине».

В Юджине Сидни будет выступать вне основной программы, она пробежит 400 метров.

Она является четырехкратной олимпийской чемпионкой. Маклафлин завоевала две золотые медали на Олимпийских играх в Токио-2020 и две – в Париже-2024.

Напомним, украинка Юлия Левченко выиграла золото в Варшаве после провала в Париже.