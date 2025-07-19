Денис Седашов

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих поддержала Александра Усика (23-0, 14 КО) перед его реваншем с Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО), который состоится этой ночью на стадионе Уэмбли. Слова приводит Суспільне Спорт.

Да, я буду смотреть бой Усика против Дюбуа. И на самом деле для меня это будет знаковый момент, потому что в 2023 году он дрался, когда у меня был финал. И сейчас я увижу реванш, но уже вживую. Это очень классно. Ярослава Магучих

Что касается прогноза на результат боя, Ярослава не сомневается:

Ну, конечно, Усик. Наш казак. Ярослава Магучих

Промоутер Дюбуа стелит соломку и боится, что британец проиграет Усику?