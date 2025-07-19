Промоутер Дюбуа подстилает соломку и боится, что британец проиграет Усику?
Впрочем, в целом в Британии верят в победу Даниэля над украинцем
около 1 часа назад
Фрэнк Уоррен и Даниэль Дюбуа
Накануне реванша с Александром Усиком британский супертяжеловес Дэниел Дюбуа получил мощную поддержку от своего промоутера Фрэнка Уоррена.
В социальных сетях он написал подопечному мотивирующие слова и выразил веру в сенсацию:
«Этот молодой парень имеет шанс стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. «Динамит» Дюбуа сделает Британию гордой сегодня независимо от результата. Включайте трансляцию и поддержите его на пути к истории».
Напомним, что реванш Усик – Дюбуа состоится этой ночью на легендарном стадионе «Уэмбли». На кону все главные пояса хевивейта.