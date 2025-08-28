Призёрка Олимпиады Олислагерс: «Магучих проложила путь для нас»
Никола считает, что украинка подталкивает соперниц к лучшим результатам
24 минуты назад
Вице-чемпионка Олимпиады Никола Олслихерс отметила в интервью Суспільне Спорт роль Ярославы Магучих в прыжках в высоту:
Когда Ярослава взяла 2.10 м в прошлом году, это сломало барьер, что это возможно. А потом ты видишь, как еще больше девушек прыгают 2.00 м, так что когда планка поднимается, мы идем вперед, и это захватывает. Она проложила путь для нас, что да, это возможно. И, возможно, это одна из причин, почему 2.00 м (в финале сезона Бриллиантовой лиги) выглядели как 1.90 м. Кто знает? Возможно, дальше стартовая высота будет еще выше. Поэтому да, думаю, одна из причин – то, что она сделала для нашего спорта.
Напомним, что Магучих стала вице-чемпионкой ДЛ-2025.