Бег — это чувство. И каждый ощущает его по-своему. Кто-то гонится за новыми рекордами, а кто-то — просто за ощущением свободы. Независимо от цели, новая модель Velocity 4 создана, чтобы поддержать вас на любой дистанции, в любой момент.

Это — самая легкая версия Velocity из всех, которые были раньше. Благодаря технологичной промежуточной подошве с NITROFOAM™, обновлённому дышащему верху из сетчатого материала и подошве PUMAGRIP с надёжным сцеплением — эти кроссовки готовы к любым вызовам. Безопасно. Комфортно. Без компромиссов.

Технологии, созданные для движения

ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ: премиальная сетка с эластичностью и вентиляцией, усиленная PWRTAPE для фиксации стопы и долговечности. NITROFOAM™: Создана с помощью азота пена с максимальным возвращением энергии. PUMAGRIP: износостойкая резиновая подошва с надёжным сцеплением на разных поверхностях.

премиальная сетка с эластичностью и вентиляцией, усиленная для фиксации стопы и долговечности.

Комментарий эксперта

«Как давний фанат серии Velocity, я называю Velocity NITRO 4 идеальным партнером для тренировок. Мы доработали подошву, сделав её полностью из пены NITRO — и теперь силуэт является самым динамичным в своём классе. Velocity изменяет ваши пробежки: любой темп, любая дистанция — это истинное удовольствие. Именно так должен ощущаться бег» — Конор Кешин, старший менеджер линейки продуктов PUMA.

Velocity 4 — уже доступны

Утренние пробежки перед работой, перерыв на беговую дорожку в обед, вечерний заряд эмоций — Velocity 4 легко подстраиваются под ваш ритм. Профессионал или новичок — это не имеет значения. Эта пара создана для каждого бегуна.

Спешите первыми — Velocity 4 уже в продаже

Так, как должно быть. Так, как хочется. Так, как бег действительно ощущается. Velocity 4 — уже здесь