PUMA представляет новую модель высокопроизводительных беговых кроссовок Deviate NITRO™ 4 – следующее поколение скоростной обуви для тренировок и стартов. Модель стала на 15 граммов легче, получила улучшенную амортизацию и более эффективное возврат энергии, что помогает бегунам поддерживать высокий темп на любой дистанции.

Deviate NITRO™ 4 созданы для тех, кто стремится к большему – более быстрым тренировкам, стабильному темпу и уверенным результатам на соревнованиях. Сочетание инновационной пены NITROFOAM™, карбоновой пластины PWRPLATE и новой дышащей инженерной сетки обеспечивает мощный возврат энергии, комфорт и стабильность во время бега.

«Deviate 4 – это обувь для бегунов, которые не останавливаются. Мы сделали модель еще легче и быстрее, чтобы помочь спортсменам получить максимум энергии с каждым шагом», – отмечают в PUMA UKRAINE.

Новинка разработана как для интенсивных темповых тренировок, так и для стартов в соревновательный день. Благодаря сочетанию двух слоев инновационной пены NITRO и карбон-композитной пластины модель обеспечивает плавное, упругое и динамичное движение.

Ключевые технологии Deviate NITRO™ 4

Улучшенная формула NITROFOAM™

Новая формула NITROFOAM™ обеспечивает улучшенный возврат энергии и чувствительную амортизацию.

85% возврата энергии

Один из высочайших показателей возврата энергии среди беговых кроссовок в мире, что помогает поддерживать скорость на протяжении всего забега.

Двухслойная система пены

Два слоя NITROFOAM™ создают баланс между амортизацией, стабильностью и быстрым откликом.

Усовершенствованная PWRPLATE

Улучшенная конструкция и гибкость для более стабильного и контролируемого бега.

PUMAGRIP

Износостойкая резиновая подошва с отличным сцеплением на разных поверхностях.

Инженерная сетка верха кроссовок

Легкая дышащая сетка с мягким воротником и уплотненным язычком для дополнительного комфорта.

Скорость, которую невозможно игнорировать

Deviate NITRO™ 4 – это сочетание лёгкости, скорости и инновационных технологий, созданное для современных бегунов, стремящихся превзойти свои результаты. Модель подходит как для интенсивных тренировок, так и для стартов, где каждая секунда имеет значение.