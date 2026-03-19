PUMA представляет новое поколение скорости: Deviate NITRO™ 4
Легче, быстрее и еще более энергосберегающие – новые беговые кроссовки созданы для тех, кто не привык замедляться
около 4 часов назад
PUMA представляет новую модель высокопроизводительных беговых кроссовок Deviate NITRO™ 4 – следующее поколение скоростной обуви для тренировок и стартов. Модель стала на 15 граммов легче, получила улучшенную амортизацию и более эффективное возврат энергии, что помогает бегунам поддерживать высокий темп на любой дистанции.
Deviate NITRO™ 4 созданы для тех, кто стремится к большему – более быстрым тренировкам, стабильному темпу и уверенным результатам на соревнованиях. Сочетание инновационной пены NITROFOAM™, карбоновой пластины PWRPLATE и новой дышащей инженерной сетки обеспечивает мощный возврат энергии, комфорт и стабильность во время бега.
«Deviate 4 – это обувь для бегунов, которые не останавливаются. Мы сделали модель еще легче и быстрее, чтобы помочь спортсменам получить максимум энергии с каждым шагом», – отмечают в PUMA UKRAINE.
Новинка разработана как для интенсивных темповых тренировок, так и для стартов в соревновательный день. Благодаря сочетанию двух слоев инновационной пены NITRO и карбон-композитной пластины модель обеспечивает плавное, упругое и динамичное движение.
Ключевые технологии Deviate NITRO™ 4
Улучшенная формула NITROFOAM™
Новая формула NITROFOAM™ обеспечивает улучшенный возврат энергии и чувствительную амортизацию.
85% возврата энергии
Один из высочайших показателей возврата энергии среди беговых кроссовок в мире, что помогает поддерживать скорость на протяжении всего забега.
Двухслойная система пены
Два слоя NITROFOAM™ создают баланс между амортизацией, стабильностью и быстрым откликом.
Усовершенствованная PWRPLATE
Улучшенная конструкция и гибкость для более стабильного и контролируемого бега.
PUMAGRIP
Износостойкая резиновая подошва с отличным сцеплением на разных поверхностях.
Инженерная сетка верха кроссовок
Легкая дышащая сетка с мягким воротником и уплотненным язычком для дополнительного комфорта.
Скорость, которую невозможно игнорировать
Deviate NITRO™ 4 – это сочетание лёгкости, скорости и инновационных технологий, созданное для современных бегунов, стремящихся превзойти свои результаты. Модель подходит как для интенсивных тренировок, так и для стартов, где каждая секунда имеет значение.
