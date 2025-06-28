Олег Шумейко

28 червня пройдет второй соревновательный день командного чемпионата Европы-2025 по легкой атлетике. На соревнованиях в испанском Мадриде сегодня выступят 21 украинец.

Командный чемпионат Европы-2025 по легкой атлетике. Расписание украинцев во второй соревновательный день

19:00. Прыжки в длину, мужчины: Данило Дубина

19:17. Метание молота, женщины: Ирина Климець

20:22. Бег на 110 м с/б, мужчины: Дмитрий Багинский

20:49. Прыжки в высоту, мужчины: Дмитрий Никитин

20:53. Бег на 100 м с/б, женщины: Ирина Будзинская

21:15. Бег на 800 м, женщины: Юлия Гавриляк

21:22. Тройной прыжок, женщины: Виктория Барановская

21:37. Метание диска, мужчины: Михаил Брудин

21:41. Бег на 400 м с/б, мужчины: Ростислав Голубович

21:59. Бег на 400 м с/б, женщины: Татьяна Мельник

22:20. Эстафета 4х100 м, мужчины: Александр Комисаренко, Илья Попов, Александр Соколов, Александр Сосновенко, Дмитрий Янчик

22:38. Эстафета 4х100 м, женщины: Диана Гончаренко, Анна Карандукова, Татьяна Кайсен, Даниила Хаван, Анисия Лочман

Напомним, что Михаил Кохан с личным рекордом стал первым на соревнованиях в Мадриде среди метателей молота.