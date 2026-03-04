Вместе с партнерами мы продолжаем мощную традицию поддержки важных инициатив и запускаем Бегосбор. Весна-2026, наша цель на этот раз — пробежать 750 000 км за пять недель, которые доноры конвертируют в 7,5 млн доната на добрые дела.

Бегосбор – это благотворительный проект, где пробежки будут конвертироваться в донаты. Неважно, сколько ты будешь бегать, главное — вовлеченность и регулярность.

Бегосбор. Весна 2026 станет уже четвертым Бегосбором от Run Ukraine, который мы реализуем вместе с вами. Совместными усилиями на предыдущих этапах мы аккумулировали значительную сумму: 24 764 713 грн. Это впечатляющие результаты, демонстрирующие невероятное единство и поддержку.

Бегосбор. Весна 2026 стартует 28 февраля и завершится 5 апреля во время юбилейного 15-го Work.ua Киевского полумарафона Несокрушимости 2026.

Присоединиться может каждый желающий, это бесплатно. Нужно лишь зарегистрироваться и начать бегать, фиксируя пробежки в беговом приложении Strava.

Регистрация на Бегосбор. Весна 2026 открыта 27 февраля.

«Вместе мы делаем общее и очень важное дело – помогаем фронту. Бегосбор дает возможность почувствовать плечо друг друга, осознать ценность даже маленьких шагов и получить мотивацию регулярно выходить на пробежки. Бизнесы, бегуны, партнеры и мы, как организаторы, – каждый делает свой вклад. А наша задача – объединить эти усилия, аккумулировать их в конкретные результаты и цифры, которые реально помогают там, где это сейчас нужно больше всего. Это и есть главная цель», – отметил Иван Третьяков, организационный директор Run Ukraine.

28 февраля мы стартуем 6 бегосборов одновременно:

«Почувствуй сердцем – изменяй мир бегом» – ПриватБанк и ОО «Відчуй». Сбор средств на помощь детям с нарушением слуха. Цель – 1,5 млн грн.

«Давай еще разок — собираем на связь!» – Work.ua и «Боривітер». Сбор средств на обучение военных связистов. Цель – 1 млн грн.

«Сделай NextStep с Моршинской» – реабилитационный центр NextStep Ukraine и «Моршинская». Сбор средств на реабилитацию военных с ранениями. Цель – 1 млн грн.

«На коня» – магазины специальной техники «Ябко» и ССО. Сбор средств на два наземных роботизированных комплекса для Сил Специальных Операций ВСУ. Цель – 1 млн грн.

«Бежим, чтобы они были всегда на шаг впереди» – «Интерпайп» и 7 корпус ДШВ. Сбор на мидлстрайки (летальные крылья средней дальности для уничтожения логистики врага). Цель – 2 млн грн.

«Бежим ради детских улыбок: Smile x Таблеточки» – благотворительный фонд «Таблеточки» и «Smile». Сбор средств на производство пакунков-опекунков для детей, борющихся с онкологией, и на «Праздники для смелых» – организацию детских праздников в «Охматдит». Цель – 1 млн грн.

Присоединяйся к Бегосбору. Весна 2026 и превращай пробежки в донаты.

Как присоединиться:

выбирай свой Бегосбор

регистрируйся на сайте или в приложении Run Ukraine

выходи на пробежку и фиксируй ее в Strava

каждый километр, преодоленный тобой, превратится в 10 грн на счет выбранного Бегосбора

Следить за тем, как километры превращаются в донаты, можно будет прямо на сайте Киевскогопівмарафону.

За пропущенное тренировку, по желанию, можно будет задонатить на конверты Бигосборов.

Регистрация бесплатная по ссылке.