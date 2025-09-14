Олег Шумейко

Бронзовый призер чемпионата мира-2022 Андрей Проценко в интервью Суспільне Спорт рассказал о своем состоянии здоровья и назвал цели на будущее:

Еще в мае (2024 года) чувствовал (боль в) колене и ничего не делал. Его прооперировали, потом вроде все хорошо, готовился к зиме, и зимой у меня рецидив колена. Оно снова надулось, и снова лечил – и вот только в июне я почувствовал себя лучше. Но уже сезон, первый старт – прыгнул 2.02 м и понял, что надо готовиться еще.

О выступлении на чемпионате Украины:

Немного подготовился к этому чемпионату Украины, так что будем готовиться дальше. 2.15 метра – я очень доволен. Конечно, всегда хочется выше, пытался побороться за медали. Я понимал, что мне трудно с ними бороться, но пытался.

О целях:

Конечно, мне бы хотелось на их (лидеров сборной Украины) уровне прыгать, но это хорошо, буду тянуться (к ним) теперь я. Они тянулись в свое время, теперь моя очередь.

Напомним, что Олег Дорощук вышел в финал ЧМ-2025.