Украинские прыгуны в высоту Магучих, Левченко и Геращенко — в топ-10 обновленного мирового рейтинга
Легкоатлетки заняли три позиции в первой десятке
Украинские прыгуньи в высоту Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко вошли в топ-10 обновленного мирового рейтинга.
Магучих занимает 2-е место в мировом зачете, Левченко расположилась на 3-й позиции, а Геращенко поднялась с 11-го на 7-е место.
В последний раз сразу три украинки одновременно входили в десятку мирового рейтинга в сентябре 2025 года.
Мировой рейтинг (прыжки в высоту, женщины):
Никола Олислагерс (Австралия) — 1378
Ярослава Магучих (Украина) — 1375
Юлия Левченко (Украина) — 1334
Элеанор Паттерсон (Австралия) — 1314
Ангелина Топич (Сербия) — 1313
Мария Жодзик (Польша) — 1312
Ирина Геращенко (Украина) — 1255
Мария Вукович (Черногория) — 1251
Кристина Гонзель (Германия) — 1244
Ламара Дистин (Ямайка) — 1244
Геращенко квалифицировалась на чемпионат мира-2027.