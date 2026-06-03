Денис Седашов

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко победила на этапе Континентального тура Мировой легкой атлетики в Финляндии.

Левченко выиграла соревнования с результатом 1.97 метра. Это вторая золотая награда спортсменки в трёх стартах летнего сезона после победы на этапе Бриллиантовой лиги в Сямене.

В борьбе за первое место Левченко опередила представительницу Ямайки Ламару Дистин. Третью позицию с результатом 1.91 м разделили шведка Луиз Экман и финка Элла Миккола.

Ранее Левченко заявила, что у нее возникли проблемы со здоровьем.