Сергей Разумовский

Шахтер объявил о переходе 21-летнего центрального защитника Алана Маттурро из итальянской Дженоа. Об этом сообщила пресс-служба донецкого клуба.

Контракт с футболистом рассчитан до 31 июля 2031 года. По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила пять миллионов евро.

Маттурро является воспитанником уругвайского Дефенсора. За главную команду клуба он дебютировал в ноябре 2021 года и в целом провел 33 матча, забив два гола и отдав два результативных паса.

В январе 2023 года защитник перешел в Дженоа. За два с половиной сезона в итальянской команде он сыграл 24 поединка: 19 в Серии А, два в Серии B и три в Кубке Италии.

Сезон 2025/26 Маттурро провел на правах аренды в Леванте. В составе представителя испанской Ла Лиги уругваец сыграл 21 матч, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

В целом на профессиональном уровне новичок Шахтера провел 79 матчей. На его счету три гола, три ассиста, пять желтых и одна красная карточка. В 2022 году Маттурро стал обладателем Кубка Уругвая в составе Дефенсора.

Защитник также выступал за юношеские и молодежные сборные Уругвая. В составе команды U-20 он стал победителем чемпионата мира 2023 года, сыграв все семь матчей без замен.

На молодежном мундиале Маттурро забил один гол и отдал один ассист. По итогам турнира футболист получил Серебряный мяч как второй лучший игрок соревнований.

Кроме уругвайского, Маттурро имеет итальянский паспорт. Это может быть важным фактором для Шахтера, поскольку по правилам нового сезона УПЛ команда, которая имеет на поле футболиста с гражданством страны Европейского Союза, сможет одновременно использовать еще семерых легионеров.