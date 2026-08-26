Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира Билли Джо Сондерс поделился мнением о возможном поединке экс-абсолюта в двух дивизионах Александра Усика против претендента на титул IBF Мозеса Итаума.

Цитирует Сондерса boxingnewsonline.net.

«На данный момент я не даю никакого шанса ни одному супертяжеловесу в поединке с Итаумой. Я бы не хотел смотреть их бой, по крайней мере не сейчас. Я бы хотел увидеть этот бой два-три года назад, но он так и не состоялся. У каждого есть свой срок годности. Я думаю, что Усик просто пытается задержаться в боксе ради денег».

Напомним, что 29 августа Итаума будет сражаться за вакантный титул IBF с Филипом Хрговичем.

Ожидается, что Усик проведет еще один бой и завершит карьеру. Наиболее вероятным соперником Александра в настоящее время является Деонтей Уайлдер.

Ранее в команде Усика назвали возможные варианты для следующего поединка украинца.