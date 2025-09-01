В Киеве состоялась презентация медали и официальной футболки 15-го, юбилейного ПриватБанк Киевского марафона Несокрушимости 2025.

Закрытое мероприятие прошло в магазине PUMA, спортивного партнера Киевского марафона — Главного марафона страны.

Генеральный менеджер Run Ukraine Дмитрий Черницкий, который сейчас служит в рядах Вооруженных сил Украины, рассказал, как 15 лет назад все начиналось:

«Идет четвертый год войны, и сейчас я, к сожалению, напрямую не участвую в организации мероприятий, но я благодарю свою команду Run Ukraine, которая продолжает этот путь.

Когда мы начинали эту историю 15 лет назад, у нас была просто идея, чтобы в Киеве был свой марафон и свое беговое сообщество. И я рад, что те люди, с которыми мы начинали, сегодня здесь. Очень важно, чтобы такие события происходили».

В основу стилистики юбилейного ПриватБанк Киевского марафона Несокрушимости легли работы Георгия Нарбута, иллюстратора «Энеиды» Котляревского, создателя первых украинских денег. Он черпал вдохновение в традиционной украинской живописи, старинной украинской геральдике, рукописях и старопечатных книгах.

На ПриватБанк Киевском марафоне Несокрушимости каждый финишер получит медаль, которая будет сделана в форме треугольника — части большого панно, большого орнамента, который символизирует Несокрушимость украинцев. Эта медаль символизирует стойкость украинцев и украшена Узором Несокрушимости, который создают бегуны на трассе.

Стилистика медалей, официальных футболок, которые в этом году бренда PUMA и всех визуалов транслирует главную идею: бег — это искусство. Ведь это дисциплина, воля и постоянное и регулярное самосовершенствование. Поиск силы внутри и трансформация собственных эмоций и переживаний — ради того, чтобы жить.

На презентации собрались представители украинской беговой общины, среди которых — профессиональные легкоатлеты Николай Нижник и Ольга Нижник, рекордсмен Украины и «Борода, что бежит», Сергей Прескорник, пресс-офицер «Хартии» Владимир Дегтярёв, триатлетка и тренер по бегу Анна Абдулова, представители беговых клубов и бегуны-любители.

«Хочу поблагодарить комьюнити, поскольку вы являетесь основой того, что мы делаем, и для кого мы это все делаем. Здорово, что сегодня беговые сообщества в Украине и в Киеве такие разные: кто-то больше про моду, кто-то — про лайфстайл и отдых, кто-то больше про спорт, про хард, и ты можешь найти то, что тебе интересно и важно. И мы все вместе являемся фундаментом беговой культуры.

Также хочу поблагодарить всех наших партнеров и спонсоров, поскольку без них тоже ничего бы не было. Сегодня партнеры интегрировались в спорт и строят свои рекламные кампании не на алкоголе, а на беге. А это значит, что наша беговая культура прорывается, ее видят и ее слышат», — рассказал Дмитрий Черницкий.

Также СЕО Run Ukraine отметил, что бег доступен каждому, поэтому каждый может присоединиться и стать частью Главного марафона страны:

«Мне нравится бег тем, что он доступен для каждого человека любого возраста, независимо от того, где ты, иЧем занимаешься.

Бегать может каждый, поэтому всех приглашаю на Главный марафон страны. Я верю, что этот марафон будет важным событием, а когда мы победим, когда сможем проводить мероприятия в центре города, это будет самый мощный марафон Европы!

Мы будем гордиться этим марафоном, гордиться своей страной, которая сегодня проходит такой непростой путь. Поэтому помните, благодаря кому мы сегодня имеем возможность проводить такие мероприятия. Цените то, что у нас есть, цените друг друга и Слава Украине!» — сказал Дмитрий Черницкий.

Медаль Киевского марафона станет также финальным элементом для участников беговой Лиги Несокрушимости 2025 от Run Ukraine. Бегуны, которые преодолеют все три забега Лиги: Десятку Несокрушимости. Киев 2025, Киевский полумарафон Несокрушимости 2025, и ПриватБанк Киевский марафон Несокрушимости 2025, — получат на финише марафона ещё и медаль финишера Лиги. Все четыре медали складываются как пазл и создают цветок Георгия Нарбута — символ несокрушимости и свободы.

Среди гостей мероприятия было разыграно официальные футболки ПриватБанк Киевского марафона Несокрушимости 2025 и кроссовки PUMA, а также все гости могли принять участие в беспроигрышной лотерее.

ПриватБанк Киевский марафон Несокрушимости 2025 состоится 11-12 октября 2025 года на Трухановом острове в Киеве. Трасса мероприятия сертифицирована международной ассоциацией World Athletics.

50% от прибыли с забега будет направлено на нужды Сил Специальных Операций (ССО).

Регистрация продолжается:

https://kyivmarathon.org

Организатор — Run Ukraine

Генеральный партнер — ПриватБанк

Спортивный партнер — PUMA

Давай #бежимвместе в 2025!