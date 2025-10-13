В Киеве 11-12 октября прошел юбилейный 15-й ПриватБанк Киевский марафон Несокрушимости 2025 от Run Ukraine.

Мероприятие объединило 13508 участников, из них 12402 вышли на старты в центре Киева, на Трухановом острове. Среди участников – сотни военных и ветеранов на протезах, а также бегуны из 45 стран мира, включая представителей Великобритании, Франции, Чехии, Норвегии, Польши, Германии, США, Испании.

Генеральный менеджер Run Ukraine Дмитрий Черницкий, который сейчас служит в рядах Вооруженных сил Украины, рассказал, как 15 лет назад всё начиналось.

«ПриватБанк Киевский марафон Несокрушимости – это то, что мы делаем вместе: каждый достигает своей цели, и все мы достигаем общей цели. Сегодня цель у нас одна – поддержка Вооруженных сил Украины, поддержка всех, кто сегодня борется на фронте. Благодарю всех за эти 15 лет вместе. Сегодня эта история продолжается», – прокомментировал Дмитрий Черницкий.

«Для ПриватБанка поддержка Киевского марафона Несокрушимости – часть нашей социальной ответственности и возможность распространять безбарьерность в обществе. Ведь это забег, где каждый чувствует себя равным. Сегодня с нами бежали более 50 ветеранов и военнослужащих, которые получили ранения на фронте, бежали люди с детьми, преодолевали свои дистанции участники на инвалидных колясках. Кроме того, благодаря марафону мы смогли поддержать Вооруженные силы и важные социальные инициативы. Более 2,5 млн гривен будет направлено на поддержку ССО и ещё почти 2 млн ПриватБанк направит на нужды Superhumans благодаря «Бегосбору», – поделился Евгений Заиграев, член правления ПриватБанка.

В рамках ПриватБанк Киевского марафона Несокрушимости 2025 состоялся Чемпионат Украины по марафонскому бегу среди взрослых и молодежи, который прошел под эгидой Федерации легкой атлетики Украины. Событие Run Ukraine принимало Чемпионат Украины по марафону впервые за 15 лет.

«Я хочу поздравить команду Run Ukraine с юбилеем. Очень приятно, что сегодня и профессионалы, и любители объединились на этом старте. Сегодня не просто соревнование, это манифест несокрушимости. Я горжусь, что среди военных очень много спортсменов, которые борются за наше будущее, за наших детей, за всю нашу страну. Большая честь тем, кто не вернулся с этой войны, и наш долг их помнить», – прокомментировала Ольга Саладуха, президент Федерации легкой атлетики Украины.

В основной день мероприятия, 12 октября, на старт вышли 50 ветеранов российско-украинской войны и действующие военнослужащие, которые получили тяжелые ранения на фронте, они преодолели символические 100 метров в рамках дистанции «Сделай Next Step».

Еще одним героем события стал Владислав Блажчук, ветеран войны и выпускник центра реабилитации Superhumans, который впервые после

поранение преодолел дистанцию 42 км.

Несмотря на воздушные тревоги в Киеве, главный марафон страны состоялся и выполнил свою основную задачу: на данный момент мероприятие уже собрало и передало более 2.5 миллионов гривен на большие дроны для Сил Специальных Операций (ССО): 2 005 468 гривен от регистрационных взносов и еще 552 тысячи гривен пожертвований на конверте.

«Мы или на фронте, или для фронта. Друзья, это ваш результат, мы просто помогли его аккумулировать. Мы собрали на расчетном счете более 2 миллионов гривен, чтобы мертвых русни было больше», – прокомментировал организационный директор Run Ukraine Иван Третьяков.

Также 12 октября завершился Бегосбор.Тепло от Run Ukraine, который собрал 9 миллионов гривен на благотворительность.

Победителями мероприятия на основной дистанции, 42,195 км, в абсолюте сталиМаксим Аненко, который финишировал с временем 2:21:17 и Иванна Мельник с результатом 2:49:31.

«Сегодня чудесная погода для марафона, 10 градусов – максимально комфортно. Во время забега не работал gps и было не ясно, в каком темпе мы бежим. Поэтому мы начали быстрее запланированного. После 30 км уже немного "накрыло". Но трасса хорошая, красивая, довольно быстрая, хотя мы забегали на два моста, были подъёмы, но бежать быстро можно. Мне удалось выполнить план и выбежать на мастера спорта», – прокомментировал победу Максим.

Среди женщин на марафонской дистанции победила Иванна Мельник, которая с первых километров захватила лидерство.

Кроме основной дистанции в 42,195 км, в рамках Киевского марафона также были проведены соревнования по бегу на другие дистанции: 21 км, 10 км, эстафета, Ветеранская десятка, 5 км, 1,6 км и детские старты.

Победители дистанции 42.195 км в абсолюте:

Мужчины:

АНЕНКО Максим — 2:21:17

СКУРИДИН Роман — 2:23:57

СИРУК Дмитрий — 2:24:28

Женщины:

МЕЛЬНИК Иванна — 2:49:31

ПОПИЛЬ Екатерина — 2:59:05

ПИТИРИМОВА Елена — 3:01:37

Победители дистанции 21.097 км в абсолюте:

Мужчины:

КАЗБАН Артем — 1:09:53

ДАВИДЕНКО Николай — 1:10:20

ЖУРЕНОК Артур — 1:11:35

Женщины:

ШУСТОВА Анна — 1:17:11

КОВАЛЕНКО Алина — 1:20:36

ТИМОШЕНКО Алена — 1:23:46

Все участники мероприятия, которые преодолели свою дистанцию в рамках временного лимита, получили символические медали, выполненные в форме треугольника – части большого орнамента, символизирующего Несокрушимость украинцев. Эта медаль символизирует стойкость украинцев и украшена Узором Несокрушимости, который создают бегуны на трассе.

Кроме того, ПриватБанк Киевский марафон Несокрушимости 2025 стал завершающим этапом Лиги Несокрушимости 2025 от Run Ukraine, которая в этом году объединила три масштабных беговых события – VUSO Десятку Несокрушимости. Киев, Киевский полумарафон Несокрушимости 2025 и ПриватБанк Киевский марафон Несокрушимости 2025. Участники, которые приняли участие во всех трёхстартах (на дистанциях от 5 км) получили четвертую медаль финишера Лиги Несокрушимости 2025 на финише Киевского марафона Несокрушимости 2025.