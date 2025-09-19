Чемпионат Украины по марафонскому бегу среди взрослых и молодежи проводится под эгидой Федерации легкой атлетики Украины и будет основным отборочным стартом на Чемпионат Европы-2026, который состоится 10-16 августа 2026 года в Бирмингеме (Великобритания).

Событие Run Ukraine впервые за 15 лет примет Чемпионат Украины по марафону. Это большая ответственность и амбициозная задача для организаторов — провести мероприятие на высшем уровне, поскольку это одни из самых важных соревнований для профессиональных спортсменов. Но Run Ukraine уже неоднократно проводила чемпионаты Украины по легкой атлетике на различных дистанциях.

«Чемпионат Украины по марафону в рамках нашего мероприятия чрезвычайно важен. Это главный старт перед Чемпионатом Европы, поэтому мы должны провести мероприятие на высшем уровне.

Это всегда было главным приоритетом для нас, и мы с командой и партнерами готовы к этому вызову», — прокомментировал Иван Третьяков, организационный директор Run Ukraine.

В мероприятии примут участие сильнейшие топ-атлеты страны, среди которых члены национальной сборной Украины, так что это будет зрелищная и интересная борьба за победу. Это в свою очередь добавит азарта и мотивации и любителям, которые будут бежать одну марафонскую дистанцию с профессиональными атлетами.

«Безусловно, чемпионат Украины остается главным стартом для профессиональных спортсменов. Но в этом году мы сделали стратегический шаг вперед — интегрировали его с любительскими забегами, следуя мировой практике. В международном спорте ведущие организации вместе со своими партнерами и спонсорами объединяют разные уровни участников ради одной цели: популяризации спорта, формирования живой и активной общины и развития бегового движения. Run Ukraine — организация, которая одной из первых в Украине начала проводить старты на высоком профессиональном уровне, и мы сохраняем этот стандарт.

Это не просто новый формат — это мощный сигнал для будущего. Спорт становится мостом между профессионалами и каждым, кто любит бег, а наши старты — площадкой, где рождается новое поколение спортсменов и фанатов бега. Вместе мы создаем движение, которое меняет страну», — прокомментировала Ольга Саладуха, президентка Федерации легкой атлетики Украины.

Отметим, что трасса мероприятия сертифицирована международной ассоциацией World Athletics.

Маршрут марафонской дистанции пройдет через Северный мост, Оболонь, парк «Наталка» и мост «Волна Азова» в два круга. Покрытие трассы: 50% – асфальт, 50% – брусчатка.

ПриватБанк Киевский марафон Незламності 2025 пройдет 11-12 октября 2025 года на Трухановом острове в Киеве. Трасса мероприятия сертифицирована международной ассоциацией World Athletics.

50% от прибыли забега будет направлено на нужды Сил Специальных Операций (ССО).

В программе ивента — индивидуальные взрослые старты 42 км, 21 км, 10 км, 5 км, 1,6 км, эстафета, детские забеги и Ветеранская десятка. Каждый финишер мероприятия получит памятную медаль.

Регистрация на сайте

Организатор — ФЛАУ

Организатор — Run Ukraine

Генеральный партнер — ПриватБанк

Спортивный партнер — PUMA

Справка:

Run Ukraine — организатор крупнейших беговых мероприятий Украины. С 2010 годакомпания провела более 60 международных соревнований для любителей бега и спортивных энтузиастов. Миссия Run Ukraine — организовывать спортивно-массовые мероприятия высшего уровня, вдохновлять и мотивировать людей заниматься бегом.