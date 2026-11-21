Денис Седашов

Пилот команды Mercedes и самый молодой чемпион в истории Формулы-1 Андреа Кими Антонелли принял участие в блиц-интервью «60 секунд» для Akkodis, ответив на серию коротких вопросов о гонках, собственной карьере и повседневной жизни.

Говоря о самых ярких эмоциях от выступлений в «Королевских гонках», Антонелли выделил сразу несколько значимых этапов своей карьеры.

Первая победа, триумф в домашней гонке и весь тот путь, который я уже прошёл с момента дебюта в Формуле-1. Андреа Кими Антонелли

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