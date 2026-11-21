Денис Седашов

В матче 11-го тура чемпионата Франции ПСЖ обыграл на выезде Ниццу.

Хозяева открыли счет на старте поединка усилиями Мохаммеда Амура. В середине первого тайма парижанам понадобилось две минуты, чтобы выйти вперед — сначала Сенни Майулу реализовал пенальти, а в следующей атаке отличился Дезире Дуэ.

Во второй половине встречи преимущество гостей укрепил Ферран Торрес. Ницца смогла сократить отставание до минимума в компенсированное время благодаря голу Али Абди, но избежать поражения не смогла.

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

Лига 1. 11-й тур

Ницца – ПСЖ – 2:3

Голы: Амура, 8, Абди, 90+5 – Майулу, 31, пен., Дуэ, 32, Торрес, 85

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Следующий матч парижане проведут 25 ноября в Лиге чемпионов против Ромы, а 28 ноября в рамках чемпионата Франции сыграют с Лорьяном. Ницца 28 ноября примет Труа.

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